Trois morts dans des explosions de bombes à Boston

Une ou plusieurs bombes ont fait au moins trois tués et plusieurs blessés près de la ligne d’arrivée du marathon de Boston, ont indiqué la police de Boston et deux sources sécuritaires. Cette déflagration a eu lieu après plus de quatre heures de course.

Les explosions de Boston ont eu lieu alors que des milliers de coureurs achevaient la 117e édition du marathon, devant une foule de spectateurs.

« C’est la panique« , a expliqué à l’ats un Valaisan sur place, qui avait assisté auparavant à la course, et qui a vu un certain nombre de personnes pleurer.

Un coureur canadien ayant terminé la course, Mike Mitchell, a parlé d’une « énorme explosion« . Une colonne de fumée haute de quinze mètres s’est élevée dans les airs, a-t-il dit.

Des centaines de milliers de spectateurs assistent chaque année au spectacle du marathon, le gros de la foule se massant près de la ligne d’arrivée.

La police new-yorkaise a annoncé le renforcement de la sécurité sur les lieux les plus réputés de Manhattan en réaction à l’incident. Le commissaire adjoint du NYPD, Paul Browne, a annoncé le redéploiement à travers la ville de véhicules spécialisés dans la lutte antiterroriste. Le président Barack Obama a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires.

