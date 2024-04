Les saoudiens attaquent les sites des ministères tunisiens

Des pirates informatiques ont réussi ce dimanche 14 avril 2013 à pirater quelques sites du gouvernement tunisien à l’exemple du site du ministère de la Femme et de la Famille ainsi que le site web du ministère du Transport.

Les pirates ont affiché le symbole du collectif Anonymous et plusieurs ont indiqué qu’ils font partie du courant Anonymous Tunisia. Toutefois, il semble que les attaques proviennent de pirates de l’Arabie Saoudite puisque sur la page Facebook Anonymous TN, aucune annonce n’a été effectué et la page qui remplace actuellement la page d’accueil du site du ministère de la Femme affiche KSA qui pourrait signifier Kingdom of Saudi Arabia.

J’aime ça : J’aime chargement…