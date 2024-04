Bientôt une mayonnaise aromatisée au « cannabis »

« Une grande frite/mayo-cannabis à emporter s’il vous plaît !« . Impossible au Mc Do du coin, mais très bientôt envisageable aux Pays-Bas. A partir d’aujourd’hui le jeudi 11 avril, l’enseigne néerlandaise de friteries « Manneken Pis » propose à ses clients une mayonnaise aromatisée au cannabis.

Marre du ketchup ? La sauce barbecue n’est plus assez relevée pour vous ? La mayonnaise au cannabis pourrait bien épicer votre quotidien. Vous avez bien lu. Dès aujourd’hui dans les quatre friteries néerlandaises de l’enseigne « Manneken Pis », les plus curieux pourront tremper leurs frites dans cette sauce hallucinante.

« J’ai eu cette idée parce que je sens chaque jour les odeurs de cannabis qui émanent du coffee shop situé en face de notre friterie d’Amsterdam« , se justifie Albert van Beek. Le propriétaire et fondateur des friteries « Manneken Pis », dont trois enseignes se trouvent à Utrecht et une à Amsterdam, cherche en effet à se renouveler et à surprendre les consommateurs lassés par l’éternel ketchup ou l’écœurante sauce samouraï. Et pour cela, rien de tel que de twister sauce traditionnelle et spécialité du terroir.

