Attaque informatique massive contre Israël, mais peu de dégâts

Israël a subi une attaque informatique massive mais a réussi dans un premier temps à limiter les dégâts grâce à une meilleure préparation qu’il y a un an, a assuré dimanche l’un des experts informatiques les plus reconnus du pays.

Le groupe de pirates informatiques Anonymous a annoncé samedi une grande attaque dimanche sur les sites internet israéliens, avec pour objectif d’effacer Israël du cyber-espace, en solidarité avec le peuple palestinien.

Mais dimanche en fin de matinée, les dégâts étaient plus ou moins inexistants, a assuré à la radio militaire le professeur Yitzhak ben Israël, fondateur d’un centre national contre la cybercriminalité qui dépend du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

L’attaque a touché en particulier les sites du Premier ministre, des ministères de la Défense et de l’Education, ainsi que le Bureau central des statistiques, mais tous ces sites semblaient fonctionner normalement dimanche.

Dans l’après-midi, le site du ministère des Affaires étrangères a été paralysé durant quelques moments avant de reprendre normalement, a affirmé un communiqué du ministère des Finances qui n’a pas exclu un ralentissement ou des coupures momentanées de certains sites officielles.

Le ministère a également appelé le public à s’adresser au site gouvernemental www.gov-net.gov.il pour pouvoir continuer à surfer sur le net en toute sécurité.

Anonymous n’a pas la capacité, ni l’objectif, de détruire les infrastructures essentielles du pays. Si cela avait été le cas, il ne l’aurait pas annoncé à l’avance, avait auparavant expliqué M. Ben Israël, estimant que le groupe cherchait plutôt à relancer le débat sur le conflit israélo-palestinien.

Le pays était bien mieux préparé qu’il y a un an, lors d’une vague d’attaques contre la Bourse et (la compagnie aérienne) El Al et d’autres sites. Cette fois-ci l’attaque est plus massive et plus intense, mais nous sommes mieux préparés, a-t-il insisté, en référence à une attaque début 2012.

Selon Guy Mizrahi, co-fondateur de Cyberia, une agence de consultants en protection de données, les sites internet israéliens subissent une attaque importante depuis plusieurs jours.

Hier (samedi), il y a eu une vraie tempête, pas mal de sites gouvernementaux piratés, avec des messages laissés sur certains et des données dérobées sur d’autres, a-t-il déclaré à la radio publique.

En novembre, le groupe Anonymous avait déjà lancé une attaque contre de nombreux sites israéliens, et affirmé avoir bloqué ou vidé près de 700 sites, pour protester contre l’offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza.

