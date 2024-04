Début d’une cyber-guerre entre Anonymous et les pirates israéliens

L’opération décidée par Anonymous, « Destruction d’Israël sur Internet« , pour le 7 avril 2013 à 18h a commencé plus tôt que prévu sur Internet.

Certains pirates ont commencé cette opération sur plusieurs sites israéliens et quelques 19.000 comptes Facebook d’internautes israéliens dans l’après-midi du samedi 6 avril 2013.

Pris par l’assaut, certains hackers israéliens ont riposté en perturbant quelques sites pro-palestiniens.

Le site du ministère du commerce et de l’Industrie en Israël a été piraté par des hackers iraniens, le site de la SEC du ministère de l’Intégration et des sites du ministère du Renseignement israeliens ont à leur tour connu le même sort. Des dizaines de sites israéliens ont été détruits, des sites qualifiés par les médias juifs de « relativement mineurs sans un grand nombre d’utilisateurs qui ne représentent pas les grandes organisations ». Trois sites gouvernementaux israéliens ont été restaurés et sont de nouveau sur le web.

De leur coté, les pirates israéliens se sont attaqués à des sites pakistanais et d’autres iraniens où le drapeau israélien a été placé en page d’accueil.

Avant de s’engager dans cette cyber-guerre, l’organisation Anonymous a précisé que cette opération a été déclarée dans un espace virtuel en Israël précisant que les attaques viseront plus de 600 sites et serveurs, dont de nombreuses banques, des sites des écoles, ceux de certaines entreprises ainsi que des sites web gouvernementaux tels que ceux de la Banque d’Israël, la Banque Leumi, le ministère des Affaires étrangères, les Arabes d’Israël, l’Université hébraïque et l’Université de Tel Aviv. Si vous utilisez des cartes de crédit en ligne sur Israël, nous vous conseillons de vérifier votre compte bancaire dans un proche avenir. Dans votre meilleur intérêt Israël doit cesser toute action militaire, ou le résultat sera pire, ajoute le groupe Anonymous.

