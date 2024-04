Des chercheurs japonais arrivent à lire une partie d’un rêve d’un humain

Une équipe de chercheurs japonais a réussi à lire une partie d’un rêve d’un humain. Cette expérience intrigante pourrait être utile pour analyser l’état psychique d’individus, comprendre des maladies psychologiques ou commander des machines par la pensée.

« Depuis longtemps, les hommes s’intéressent au rêve et à son sens, mais jusqu’à présent, seul le sujet qui l’a fait en connaît le contenu« , rappellent les chercheurs du laboratoire de Yukiyasu Kamitani à l’Institut international de recherche en télécommunications avancées (ATR) à Kyoto.

Ils ont imaginé un dispositif de décodage des images vues par un individu durant la phase onirique. Pour ce faire, ils ont à maintes reprises enregistré l’activité cérébrale de trois personnes durant leur phase de sommeil.

Ils les ont réveillées volontairement quand apparaissait sur l’écran d’analyse un signal correspondant à une phase de rêve pour leur demander quelle image ils venaient de voir. Ils les ont laissées se rendormir pour recommencer l’opération, environ 200 fois par sujet.

Cela a permis de constituer un tableau de correspondances entre l’activité cérébrale précise à ce moment et des objets ou sujets de divers grands ensembles (nourriture, livre, personnalités, meubles, véhicules…) aperçus dans les rêves.

Prédiction encore grossière

Des algorithmes spécialement créés ont par la suite permis de « deviner » ce que voyait en rêve le sujet, grâce à l’apparition des mêmes signaux caractéristiques. Dans 60 à 70% des cas, la prédiction s’est avérée exacte, mais elle est encore grossière.

« En l’état actuel des travaux, nous ne voyons que des catégories de base et il n’est pas certain que l’on puisse aller jusqu’à comprendre les formes et les couleurs apparues« , a souligné l’équipe du professeur Kamitani.

Ces travaux pourraient aussi venir alimenter les études portant sur la commande des machines par la pensée, un important thème de recherche au Japon.

