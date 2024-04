Elizabeth II, James Bond Girl, reçoit un prix cinématographique

La reine d’Angleterre Elizabeth II a reçu jeudi soir un Bafta d’honneur. Cette récompense cinématographique britannique lui a été décernée pour son soutien à cette industrie et son interprétation surprise de « la James Bond girl la plus mémorable » lors des JO de Londres.

L’acteur-réalisateur Kennegh Branagh a remis à la souveraine âgée de 86 ans le trophée lors d’une cérémonie au château de Windsor pour célébrer les succès du cinéma britannique.

« La reine est la marraine » de nombreuses organisations de défense du cinéma et « plus récemment elle a été la vedette des Jeux olympiques de Londres en jouant la James Bond girl la plus mémorable« , a déclaré le président des Bafta, John Willis, sous les rires des quelque 300 invités, acteurs, réalisateurs, scénaristes, décorateurs et producteurs.

Elizabeth II avait créé la surprise en « faisant l’actrice » pour la première fois, aux côtés de Daniel Craig alias James Bond, dans un petit film projeté pendant la cérémonie d’ouverture des JO de Londres, le 27 juillet 2012.

Dans ce court-métrage, elle lançait une seule réplique: « Good evening Mr Bond », quand l’agent au service secret de Sa Majesté se présentait pour l’escorter en hélicoptère jusqu’à la cérémonie d’ouverture. Une reine fictive avait ensuite sauté au-dessus du parc olympique, avec un parachute aux couleurs de l’Union Jack.

