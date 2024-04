Assassinat de Chokri Belaïd: Ennahdha et le Qatar pointés du doigt

Lors d’une conférence de presse tenue par Mohamed Jmour, secrétaire général adjoint d’El Watad hier, mardi 2 Avril 2013, le parti du Mouvement Ennahdha et le Qatar ont été pointés du doigt dans l’affaire d’assassinat de Chokri Belaïd.

En effet, Mohamed Jmour a indiqué qu’un second véhicule, une estafette de marque Vokswagen, était près du lieu du crime et avait aidé à transporter l’assassin et son compagnon ainsi que la moto qui a servi pour tuer Chokri Belaïd.

Cette estafette appartiendrait, selon Mohamed Jmour, à la société « Al Wahat », une entreprise qatarie qui serait dirigée par un membre d’Ennahdha.

Par ailleurs, le frère de Chokri Belaïd a déclaré que le juge d’instruction chargé de l’affaire a rejeté la demande formulée par le comité de défense appelant que ces nouveaux éléments soient pris en compte.

En même temps, le nouveau secrétaire général d’El Watad, Zied Lakhdhar a indiqué que le plus probable est que l’Etat du Qatar soit impliqué dans l’assassinat de Chokri Belaïd pointant également le manque de sérieux du gouvernement tunisien dans cette affaire.

J’aime ça : J’aime chargement…