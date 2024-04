Koh Lanta: Le médecin se suicide après le décès d’un candidat

Le médecin de Koh-Lanta s’est donné la mort lundi au Cambodge, un peu plus d’une semaine après le décès d’un candidat, a annoncé la production de l’émission phare de télé-réalité française. Le concurrent avait succombé à une crise cardiaque au cours de la première épreuve.

« Thierry Costa, 38 ans, médecin-urgentiste (…) était le médecin de Koh-Lanta depuis quatre saisons. Son très grand professionnalisme et son humanité à l’égard des participants et des équipes de production ont toujours fait l’unanimité. Il a laissé une lettre qui a été transmise à sa famille« , a indiqué Adventure line productions dans un communiqué.

« Cet événement tragique doit inciter ceux qui accusent et commentent sans discernement à faire preuve de responsabilité« , a souligné la société.

Ce suicide intervient un peu plus d’une semaine après le décès d’un candidat de l’émission âgé de 25 ans, Gérald Babin, au premier jour de tournage de la 16e saison, dans l’île de Koh Rong, au large de Sihanoukville (sud).

Enquête ouverte

Une enquête préliminaire pour « homicide involontaire » a été ouverte par la justice française afin de rechercher les causes de sa mort. Les autorités cambodgiennes ont classé l’affaire, estimant qu’il s’agissait d’une mort naturelle.

Selon Adventure line productions, Gérald Babin a été pris de crampes lors du premier jeu qui suit l’arrivée des participants sur le site. Il a été pris en charge par le médecin urgentiste de l’émission qui lui a prodigué les premiers soins, avant de décider de l’évacuer vers l’hôpital où il est décédé.

Après ce décès, le premier pour un programme de télé-réalité français, la chaîne de télévisions TF1 a annoncé l’annulation de la saison 2013 et tous les candidats sont rentrés chez eux.

Mélange de télé-réalité et d’aventures, Koh-Lanta, déclinaison de l’émission britannique « Survivor », allie stratégie, survie et épreuves sportives dans des cadres paradisiaques avec eaux turquoises, sable blanc et jungle. C’est l’un des plus gros succès d’audience de TF1.

