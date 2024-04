Plus de quinze mille personnes, selon la police, ont participé samedi à une marche festive clôturant à Tunis le 12e Forum social mondial (FSM), rassemblement annuel d’altermondialistes, placé sous le signe de la Palestine et du printemps arabe, selon une journaliste de l’AFP

Terre, liberté, dignité, libérez Gaza, Non à l’occupation, ont scandé les manifestants dans une marche dédiée à la Journée de la terre qui commémore chaque 30 mars la mort, en 1976, de six Arabes-israéliens lors de manifestations contre la confiscation de leurs terrains par Israël.

Nous marchons pour faire respecter les droits des Palestiniens à la libre circulation, par terre et mer, contre le blocus imposé à la bande de Gaza, a dit David Heap de l’ONG GazaArk.

Je crie haut et fort liberté et justice pour les Palestiniens a renchéri Daniela Nicholo, une militante italienne, agitant une écharpe aux couleurs palestiniennes.

Drapeaux de tout pays et keffieh, la foule s’est rassemblée place du 14 janvier, sur l’avenue Habib Bourguiba, épicentre de la révolution tunisienne de 2011, pour défiler sur quatre kilomètres jusqu’à l’Ambassade de Palestine.

Canadiens, français, américains marchaient à côté de responsables gardés du Hezbollah libanais, d’opposants tchadiens, de Syriens manifestant pour la révolution syrienne et la résistance en Palestine.

Nous avons tenu à participer au Forum social mondial qui s’est concentré sur une question fondamentale, en l’occurence la cause palestinienne, a dit Ali Fayadh, député et chef de la délégation du Hezbollah chiite

Portraits de dirigeants palestiniens assassinés, étendards noirs des salafistes tunisiens ou rouges de l’extrême gauche, les manifestants ont crié leur hostilité à la normalisation des relations entre Israël et les Etats arabes, revendication émanant également d’une assemblée générale commune de Palestine au FSM.

Les femmes ont aussi manifesté pour l’égalité et contre le retour de régimes autoritaires avec l’arrivée au pouvoir des islamistes après la chute des dictatures dans la foulée du Printemps arabe.

Le FSM a été marqué par les tensions entre Marocains et Sahraouis soutenus des Algériens sur le conflit du Sahara occidental, un journaliste marocain ayant été agressé.

Un syndicat étudiant de gauche a indiqué qu’il boycottait le forum en raison de la présence de participants venus d’Israël et des Syriens pro-Assad se sont opposés à des partisans de la rébellion.

Mais aucun incident majeur n’a été enregistré durant l’édition qui a rassemblé pendant cinq jours quelque 30.000 personnes autour de 1.000 ateliers sur une multitude de thèmes.

Les processus révolutionnaires, guerres civiles, migration, marginalisation, condition des femmes et islam politique étaient néanmoins au centre des débats du FSM qui se veut le pendant du Forum de Davos, la réunion annuelle du gratin économique et politique mondial.

Les Tunisiens ont rappelé qu’ils étaient eux aussi confrontés à de graves difficultés sociales et économiques et à l’emergence de l’extrémisme, portant des portraits de Chokri Belaïd dont l’assassinat, le 6 février, a provoqué des violences et plongé la Tunisie dans une crise.

Le conseil international du FSM devait se pencher dimanche et lundi sur l’avenir du forum et les candidatures des pays qui souhaitent l’accueillir, dont le Mexique, le Québec et l’Inde.

