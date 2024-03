Violation de secret bancaire : Eric Cantona entendu par la Justice

Eric Cantona a été entendu jeudi au palais de justice d’Amiens, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte après une plainte déposée par l’ancien footballeur pour violation du secret bancaire, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du Courrier picard.

Il a été entendu pendant trois quarts d’heure ce (jeudi) après-midi, ont indiqué à l’AFP les avocats de l’ancien footballeur, Me Céline Bekerman et Me Olivier Pardo.

Une source judiciaire a confirmé à l’AFP qu’Éric Cantona avait été entendu dans le cadre d’une information judiciaire pour donner suite à une plainte avec constitution de partie civile.

M. Cantona avait porté plainte en janvier 2011 avec constitution de partie civile, estimant que le responsable de l’agence BNP Paribas d’Albert (Somme) avait trahi le secret bancaire.

L’information judiciaire, automatique lors du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, avait été ouverte en novembre 2012, selon Me Bekerman et Me Pardo.

Le 7 décembre 2010, alors qu’Éric Cantona tournait un film à Albert avec Isabelle Adjani, le responsable de l’agence BNP Paribas d’Albert, Antoine Poissonnier, avait indiqué à la presse que l’ancienne vedette de Manchester United allait faire un retrait supérieur à 1.500 euros, sans pouvoir en préciser la date ni le montant.

Que des banquiers se permettent de violer le secret parce que c’est une personnalité, c’est insupportable, avait-il ajouté, en soulignant que son client n’avait par ailleurs jamais lancé un appel à vider les comptes en banque.

Une vidéo diffusée sur internet en novembre 2010, dans laquelle Eric Cantona avait estimé que la révolution se fait par les banques et s’il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s’écroule, avait inspiré à des internautes un appel à vider les banques le 7 décembre 2010.

Eric Cantona avait ce jour-là effectué un retrait bancaire symbolique dans la ville de Péronne (Somme).

