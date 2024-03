Un échange de coups de feu a eu lieu ce début de semaine entre un groupe de terroristes armés et les unités de sécurité composées par la Garde Nationale et l’armée tunisienne, et ce, dans la région de Garn Elhalfeya se trouvant dans la délégation de Tejerouine (Gouvernorat du Kef).

Des renforts sécuritaires et militaires ont été dépêchés sur les lieux pour cerner ce groupe armé et arrêter ces individus.

J’aime ça : J’aime chargement…