L’avocat d’Imed Trabelsi retrouvé mort au large de son île

L’avocat français Olivier Metzner a été retrouvé mort dimanche au large de son île privée en Bretagne. Il avait défendu entre autres le chanteur Bertrand Cantat, l’ex-dictateur de Panama Eduardo Noriega, l’ex-Premier ministre français Dominique de Villepin ou encore Imed Trabelsi, chouchou de Leila Ben Ali.

Le corps de Me Olivier Metzner, 63 ans, a été retrouvé dans les eaux du golfe du Morbihan, selon des sources concordantes. Une lettre évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours a été retrouvée chez lui. La gendarmerie n’a donné aucune précision, en confirmant la découverte du corps.

Âgé de 63 ans, Olivier Metzner était un des plus célèbres avocats pénalistes de France – et l’un des plus chers de Paris. Il avait plaidé dans nombre d’affaires très médiatiques.

Parmi ses clients figuraient le trader Jérôme Kerviel, le chanteur Bertrand Cantat, l’ancien patron de Vivendi Jean-Marie Messier, le berger corse Yvan Colonna ou encore Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt, l’héritière de L’Oréal.

Il avait obtenu la relaxe de Dominique de Villepin, poursuivi en 2010 par l’ex-chef de l’Etat Nicolas Sarkozy dans une affaire de dénonciation calomnieuse. Il était aussi l’avocat de la Guinée-Equatoriale dans l’affaire dit des « biens mal acquis ».

Gros fumeur de cigares, Me Metzner, célibataire et né dans une famille d’agriculteurs normands, avait acquis en 2010 l’île de Boëdic, dans le golfe du Morbihan.

