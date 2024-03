Un avion de chasse iranien tente d’intercepter un drone US

Un chasseur iranien F-4 Phantom a tenté d’intercepter un drone américain Predator au-dessus des eaux internationales du Golfe mais a renoncé après l’arrivée sur zone de deux avions militaires américains, a annoncé jeudi le porte-parole du Pentagone George Little.

L’avion iranien a rebroussé chemin après une mise en garde verbale, a-t-il ajouté, rappelant qu’un avion iranien avait déjà tiré sur un drone américain en novembre.

Le Pentagone avait dans un premier temps indiqué que l’un des deux appareils américains avait lâché un leurre pour mettre en garde le chasseur iranien.

Les faits se sont déroulés mardi. Le Predator effectuait un vol secret de surveillance de routine au-dessus des eaux internationales du Golfe lorsque le F-4 s’est approché, a détaillé le porte-parole. Les deux appareils se sont approchés à une distance de 16 miles, soit une trentaine de kilomètres.

Le Predator a alors été escorté par deux avions militaires américains non identifiés, vraisemblablement des chasseurs, selon M. Little.

A la suite de l’incident de novembre dernier quand un chasseur iranien avait tiré sur un Predator non armé, les Etats-Unis avaient fait savoir aux Iraniens qu’ils continueraient à conduire des vols de surveillance au-dessus des eaux internationales selon une pratique établie de longue date et en raison de leur engagement pour la sécurité dans la région, a assuré M. Little dans un communiqué.

Nous leur avons aussi indiqué que nous nous réservons le droit de protéger nos biens militaires ainsi que nos hommes, a-t-il ajouté.

Le 1er novembre, cinq jours avant la présidentielle américaine, deux avions iraniens avaient ouvert le feu au canon sur un drone Predator au-dessus des eaux du Golfe. Le drone n’avait pas été touché et avait pu retourner sans encombre à sa base, dont la localisation n’avait pas été dévoilée.

