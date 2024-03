L’homme qui s’est immolé par le feu à Tunis est mort

Le jeune vendeur à la sauvette de 27 ans, Adel Khadri, qui s’est immolé par le feu mardi matin à Tunis est mort à l’aube mercredi, a indiqué Imed Touibi, le directeur du Centre des grands brûlés Ben Arous.

Il est mort aujourd’hui à 05H30 du matin des suites de ses graves brûlures, a déclaré M. Touibi, qui dirige le centre où ce vendeur de cigarettes ambulant était hospitalisé.

Adel Khadri s’est immolé par le feu mardi matin sur l’avenue Habib Bourguiba, en plein centre de Tunis, en hurlant voilà la jeunesse qui vend des cigarettes, voilà le chômage.

Ce geste est hautement symbolique, la révolution de janvier 2011, la première du printemps arabe, ayant été déclenchée par l’immolation d’un marchand ambulant, excédé par la misère et les brimades de policiers, à Sidi Bouzid (centre).

La pauvreté et le chômage étaient au coeur des causes du soulèvement qui a renversé le régime de Zine El Abidine Ben Ali, or deux ans après l’économie tunisienne est toujours anémique tandis que le pays est paralysé par une crise politique.

Un nouveau gouvernement, dirigé par l’islamiste Ali Larayedh doit obtenir mercredi la confiance des députés.

J’aime ça : J’aime chargement…