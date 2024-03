Décès d’un membre de l’armée tunisienne à Ben Guerdane

Deux véhicules de particuliers-contrebandiers ont percuté une voiture militaire de type Hummer, dans la nuit du dimanche au lundi 11 mars, près de Ben Guerdane (proche de la zone frontalière tuniso-libyenne).

L’accident a causé la mort à 3 individus (2 libyens et un tunisien) ainsi qu’un militaire. Cinq autres personnes ont été blessées dont trois membres de la patrouille.

Le doyen du ministère de la Défense nationale, Mokhtar Ben Nasr, a indiqué que les deux voitures étaient dans la direction de Ben Guerdane sans plaques minières et sans lumières. Quand les deux chauffeurs des deux voitures ont aperçu, ils étaient pris par la panique et se sont entrés en collision frappant en même temps l’obstacle des militaires et la voiture Hummer qui y stationnait.

Mokhtar Ben Nasr a déclaré que les contrebandiers étaient visiblement en état d’ivresse.

J’aime ça : J’aime chargement…