Marcel Khalifa en Tunisie pour six spectacle

Dans le cadre des cérémonies entourant le 40ème jour de l’assassinat de Chokri Belaïd, Marcel Khalifa a été convié pour donner un spectacle en marge de la commémoration du décès de M. Belaïd. Cependant, la venue de Marcel Khalifa a été prévue pour le mois prochain.

L’arrivée de Marcel Khalifa aura donc lieu dans un mois et l’artiste libanais, accompagné par ses deux fils, Rami et Bachar, se produira à six reprises.

Selon le site officiel de l’artiste, il sera à Gabès le 7 avril, à El Hamma le 8 avril, à Sfax le 9 et à Sousse le 10. Pour conclure, Marcel Khalifa donnera ses deux derniers spectacles au théâtre municipal de Tunis les 13 et 14 avril.

