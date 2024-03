La Troïka au pouvoir (Ennahdha – CPR – Ettakatol) continue à gouverner seule

La promesse des islamistes d’Ennahdha de former une coalition élargie semblait jeudi soir fortement compromise, les trois formations politiques approchées pour rejoindre le cabinet ayant annoncé leur retrait des pourparlers.

Seule la coalition sortante –le parti islamiste Ennahdha et ses alliés laïques, le Congrès pour la république (CPR) du président Marzouki et Ettakatol– négociait encore jeudi la composition du cabinet et son programme.

Les désaccords entre les partenaires concernent notamment l’identité des ministres régaliens, malgré la concession d’Ennahdha qui a accepté de les confier à des indépendants.

Si Ennahdha, fort de 89 sièges sur 217 à l’Assemblée nationale constituante (ANC), peut trouver relativement facilement la majorité de 109 députés nécessaire à l’approbation du gouvernement, elle sera insuffisante pour résoudre définitivement la crise.

En effet, pour sortir le pays de l’impasse, l’Assemblée Constituante doit adopter à une majorité des deux tiers une Constitution et ouvrir la voie à de nouvelles élections. Or, Ennahdha n’a pas trouvé, même avec ses alliés sortants, de compromis sur ce texte.

Le pays est aussi déstabilisé par des conflits sociaux, le chômage et la misère, facteurs clés de la révolution de 2011, qui continuent de faire des ravages.

De plus, il peine à juguler l’émergence de groupes islamistes radicaux violents, dont l’un a, selon les autorités, orchestré le meurtre de Chokri Belaïd.

