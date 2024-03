USA: Le gouvernement surveille des milliers de comptes internet

Les agences gouvernementales américaines, dont la police fédérale (FBI), ont surveillé des milliers de comptes internet de 2009 à 2012 pour prévenir d’éventuelles activités terroristes, a rapporté le géant américain de la toile Google, sans donner toutefois de chiffre exact.

Google rendait publiques cette semaine les lettres dites de sécurité nationale qu’il a reçues et qui correspondent à des demandes officielles de données, au nom de la loi antiterroriste Patriot Act, adoptée après les attentats du 11 septembre 2001.

C’est la première fois qu’une entreprise privée publie des données sur ces lettres, très critiquées par les organisations de défense des droits de l’homme.

De 2009 à 2012, le géant de l’internet a reçu du gouvernement entre zéro et 999 demandes. Ces demandes concernaient chaque année entre 1.000 et 1.999 comptes, à l’exception de l’année 2010, au cours de laquelle les demandes visaient entre 2.000 et 2.999 comptes, selon Google.

Vous remarquerez que nous publions des éventails de chiffres mais pas de chiffres exacts. C’est pour répondre aux demandes du FBI, du département de la Justice et d’autres agences (gouvernementales) qui craignent que la publication de chiffres exacts révèle des informations sur les enquêtes en cours, a expliqué le directeur de la sécurité chez Google, Richard Salgado, sur le blog du groupe.

Des associations comme l’Aclu (American Civil Liberties Union) estiment que ces lettres donnent trop de pouvoir au gouvernement, qui peut ainsi surveiller des comptes internet sans mandat de la justice.

L’Electronic Frontier Foundation (EFF) estime de son côté que ces lettres sont dangereuses car elles génèrent un abus systématique de pouvoir par le FBI.

Il s’agit d’une victoire sans précédent de la transparence, ont estimé mercredi sur un blog deux militants de l’EFF, Dan Auerbach et Eva Galperin.

En dépit du manque de données précises, Google permet de faire partiellement la lumière sur la manière dont le gouvernement américain utilise les demandes secrètes de données d’utilisateurs, affirment-ils.

Bien que nous continuions à être dans le noir sur l’étendue et la manière dont la loi est appliquée, ces nouvelles données dissipent des craintes (…) d’un accès généralisé aux comptes –du moins ceux de Google, ont-ils ajouté.

J’aime ça : J’aime chargement…