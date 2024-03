Hugo Chavez, président-légende du Venezuela, est mort

Alors qu’il combattait le cancer depuis des années, le président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé ce mardi 5 mars 2013.

Les allers et retours de la légende, Hugo Chávez, entre Caracas et La Havane ne trompaient plus personne et sa maladie est à un stade avancée pour être guérie. L’opération de la dernière chance à Cuba, chez son « frère et mentor » Fidel Castro, n’a pas suffit.

Nous avons reçu l’information la plus éprouvante et la plus tragique que nous puissions annoncer à notre peuple. A 16H25 (21H55 heure Tunis) aujourd’hui 5 mars, est mort notre commandant président Hugo Chavez Frias après avoir combattu avec acharnement contre une maladie depuis près de deux ans, a déclaré dans une allocution retransmise par toutes les chaînes de télévision du pays le vice-président et héritier désigné, Nicolas Maduro, au bord des larmes.

En outre, toute la Force armée nationale bolivarienne et la police nationale bolivarienne (…) sont en train de se déployer en ce moment pour accompagner et protéger notre peuple et garantir la paix, a ajouté M. Maduro.

Agé de 50 ans, M. Maduro devrait être le candidat du Parti socialiste au pouvoir pour l’élection présidentielle anticipée dont l’organisation doit intervenir dans les 30 jours, selon la Constitution. Il sera probablement opposé au gouverneur Henrique Capriles, 40 ans, candidat malheureux contre Hugo Chavez en octobre.

Depuis la veille, l’incertitude planait sur le sort du président, hospitalisé dans un établissement militaire de la capitale. Il luttait depuis juin 2011 contre un cancer dans la zone pelvienne et son état de santé s’était aggravé ces dernières heures, selon le gouvernement.

Au cours de la même journée et face à la détérioration de la santé du président vénézuélien, une réunion d’urgence a eu lieu au sommet de l’Etat. Caracas accuse les «ennemis» du pays d’avoir provoqué le cancer de Chavez.