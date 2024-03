Jack le chasseur des géants en tête du box-office

Le film à gros budget Jack le chasseur de géants s’est hissé en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end sur les écrans, mais avec des recettes largement inférieures aux attentes, selon les chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor Relations.

Cette adaptation des studios Warner de contes fantastiques anglais avec Nicholas Hoult et Ewan McGregor, signée Bryan Singer (Usual Suspects, X-men), a rapporté 27,2 millions de dollars lors de ses trois premiers jours à l’affiche, pour un budget estimé de 200 millons de dollars.

Des chiffres qualifiés de désastreux par Jeff Bock, analyste chez Exhibitor Relations. C’est un énorme fiasco, comparable à ceux de +John Carter+ ou +Battleship+ en 2012 et c’est une surprise, quand on voit les talents à l’oeuvre devant et derrière la caméra, a-t-il ajouté.

L’échec cinglant de John Carter avait entraîné des pertes de 200 millions de dollars pour Disney, et la démission du patron du studio, Rich Ross.

Jack le chasseur de géants ne peut plus compter que sur le marché international pour limiter les dégâts, mais la fenêtre est étroite, avec la sortie mondiale, entre le 7 et le 15 mars, du film à gros budget des studios Disney Le monde fantastique d’Oz, qui devrait tout emporter sur son passage.

Arnaque à la carte, une comédie sur le vol d’identité, a rétrogradé à la deuxième place du box-office pour son quatrième week-end d’exploitation, générant 9,7 millions de dollars, soit 107,4 millions depuis sa sortie.

La comédie 21 and over prend quant à elle la troisième place pour son premier week-end, avec 8,8 millions de dollars.

Infiltré, sur un père de famille qui noyaute un cartel de la drogue pour sauver son fils est 4e avec 7,8 millions de dollars (24,5 millions au total).

Le film d’horreur Le dernier exorcisme 2, autre nouveauté de la semaine, prend la 5e place avec 7,7 millions de dollars de recettes.

Il est suivi par le dessin animé peuplé d’extra-terrestres Escape From Planet Earth, qui amasse 6,6 millions de dollars (43,1 millions au total).

Safe Haven, un drame romantique réalisé par le Suédois Lasse Hallström, se classe 7e, avec 6,3 millions de dollars (57,1 millions au total).

La comédie dramatique Happiness Therapy, dont l’actrice principale Jennifer Lawrence a reçu dimanche dernier un Oscar pour son interprétation, glisse d’une place à la 8e position, avec 5,7 millions de dollars. Depuis sa sortie, le film a encaissé 115,3 millions de dollars.

Die Hard: belle journée pour mourir, 9e, perd quatre places avec 4,6 millions de dollars (59,7 millions au total).

A la dixième place, se glisse une autre histoire de d’extra-terrestres, Dark Skies, qui récolte avec 3,5 millions de dollars, soit 13,4 millions depuis sa sortie.

