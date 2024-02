Un adolescent invente un outil pour détecter le cancer du pancréas

Jack Andraka, un adolescent de 16 ans que rien ne prédestinait à la médecine, a raconté lors d’une conférence en Californie (ouest des Etats-Unis) comment il avait mis au point, grâce à l’internet, un outil bon marché de dépistage du cancer du pancréas.

Grâce à l’internet, tout est possible. On peut faire tellement plus de choses que mettre en ligne des photos de soi-même en train de faire la grimace, a déclaré Jack Andraka, à l’occasion de la prestigieuse Conférence TED à Long Beach (sud de Los Angeles).

Si un adolescent de 15 ans qui ne savait même pas ce qu’était le pancréas a pu trouver un moyen de détecter le cancer (de cet organe), imaginez ce que vous pourriez faire, a-t-il ajouté.

L’adolescent, qui a fêté ses 16 ans en janvier, a raconté comment il avait commencé à s’intéresser au cancer du pancréas il y a 3 ans, après qu’un membre de sa famille y eut succombé.

Il découvre alors que c’est un cancer généralement détecté trop tard pour sauver les patients et que le test de dépistage a été mis au point il y a 60 ans. Il est plus vieux que mon père, a-t-il ironisé. Mais surtout, il est cher et peu fiable.

Il s’est alors tourné vers les deux meilleurs amis d’un adolescent: Google et Wikipédia et a découvert que des milliers de protéines pouvaient être détectées dans le sang d’une personne atteinte d’un cancer du pancréas.

Il en identifie finalement une — la mesotheline — qui pourrait servir de signal d’alarme et met au point une recette pour fabriquer un test sanguin en papier, aussi simple qu’une recette de cookies au chocolat.

Le test coûte trois centimes de dollar, prend quelques minutes et serait fiable à 100% selon le jeune homme, qui poursuit désormais ses recherches à l’Université Johns Hopkins, à Baltimore (Maryland, est).

Sa découverte lui a valu le Grand Prix 2012 de l’Intel International Science and Engineering Fair. Il espère maintenant appliquer son test à d’autres formes de cancers et maladies mortelles.

