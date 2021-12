Twitter s’excuse après avoir censuré le compte d’un journaliste

Twitter s’est excusé mardi après s’être attiré les foudres d’utilisateurs au sujet du blocage du compte d’un journaliste britannique ayant critiqué la retransmission des jeux Olympiques de Londres par la chaîne américaine NBC, partenaire du réseau social.

Guy Adams, correspondant à Los Angeles de The Independent, avait vu son compte suspendu après avoir exprimé sa colère sur Twitter face à la décision de NBC d’assurer la diffusion lundi de finales de natation en différé, alors que les résultats étaient déjà connus de nombreux téléspectateurs.

Il avait notamment publié dans un message l’adresse courriel de l’un des chefs de NBC.

Nous voulons nous excuser pour la partie de cette histoire où nous avons mal agi, a déclaré sur le blog du groupe Alex McGillivray, conseiller juridique général chez Twitter, évoquant comme raison à la suspension momentanée la politique de sécurité maison.

Nous allons travailler activement pour que cela ne se reproduise pas, a-t-il ajouté.

Après un déluge de commentaires suggérant que Twitter avait mis ses intérêts commerciaux avant son objectivité de média, le compte de Guy Adams a été réouvert.

Oh. Mon compte Twitter semble avoir été débloqué. Est-ce que j’ai raté quelque chose ?, a tweeté le journaliste.

La chaîne NBC Sports a de son côté diffusé un communiqué expliquant pourquoi elle avait demandé à Twitter de bloquer le compte du journaliste: Nous avions porté une réclamation auprès de Twitter parce qu’un utilisateur avait diffusé des informations personnelles concernant un de nos directeurs.

Or, Guy Adams a écrit qu’il ne voyait pas en quoi il avait enfreint des règles, ajoutant avoir publié une adresse professionnelle et non personnelle.

Twitter et NBC entretiennent ce qu’ils appellent un partenariat stratégique et non financier pour tout ce qui relève du contenu en ligne relatif aux jeux Olympiques de Londres, qui ont débuté vendredi. Mais pour plusieurs experts des médias, le fait que Twitter avertisse NBC des critiques émises par Guy Adams est inquiétant.

C’est ce qui arrive inévitablement lorsque l’on confie la protection de la liberté d’expression à des entreprises privées, a indiqué Dan Kennedy, professeur de journalisme à l’Université du Nord-Est, à Boston.

Dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui, le droit de parler et d’écrire librement des uns s’arrête là où commencent les intérêts commerciaux des autres, ajoute-t-il.

Jeff Jarvis, de l’Université de la ville de New York, constate également sur son blog Buzz Machine que Twitter va devoir apprendre la leçon que les journaux ont dû eux-mêmes apprendre en acceptant la publicité: lorsque la confiance est un atout principal, il faut savoir gérer son entreprise en fonction de ce principe.

Rebecca Lieb, analyste des médias numériques au groupe Altimeter, souligne de son côté que la décision de Twitter crée un précédent dangereux et le site pourrait subir des dommages irréparables s’il montrait que les intérêts d’un partenaire commercial prévalent sur sa politique et ses utilisateurs.

