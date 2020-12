Le temple du Lotus a été construit par l’architecte iranien Fariborz Sahba et se trouve à New Delhi, la capitale de l’Inde, aux environs de Nehru Place. Ce temple est une des principales maisons d’adoration bahaï, une religion qui s’est développée à la fin du XIXème siècle et qui prône l’existence d’un dieu unique et éternel.

