Tunisie: Risque d’attentats terroristes à cause des extrémistes?

Fallait s’y attendre suite aux différents incidents de la semaine dernière à Jendouba et au Kef et avec l’apparition de ce nouveau fléau de rencontres et meetings populaires des salafistes. Relancer le tourisme devient une tâche difficile et le gouvernement semble dépassé par les évènements pour se rattraper sur ce plan surtout que l’été s’approche à grand pas.

En effet, la Suisse, la Belgique, le Canada et les États Unis semblent inquiets quant à la situation en Tunisie et ne cessent de publier des communiqués mettant en garde leurs ressortissants contre des dangers qu’ils peuvent encourir.

La confédération Helvétique précise que bien que la situation de sécurité s’est apaisée, quelques tensions persistent. Elle met en garde ses ressortissants contre d’éventuels affrontements entre manifestants et les forces de l’ordre et ajoute même qu’un couvre-feu pourrait être décréter en cas de violences.

Pire encore, le communiqué de la Suisse estime qu’il y a un risque d’attentats terroristes sur l’ensemble du territoire et appelle ses ressortissants à faire preuve d’une vigilance accrue.

Quant à la diplomatie belge, elle indique que les déplacements dans les zones frontalières sont déconseillées. “(..) les personnes qui voyagent vers l’intérieur du pays doivent bien s’informer (par exemple par l’intermédiaire de leur tour-opérateur ou par l’intermédiaire des médias) et absolument éviter les lieux où se produisent ces incidents. Les rassemblements et manifestations dans les villes et villages – qui, dans certains cas, sont accompagnés de violences – doivent également être évités… Il est déconseillé de voyager pendant la nuit”, précise le communiqué.

Cependant, le communiqué de la diplomatie belge a disparu du site (diplomatie.belgium.be) 24 heures après sa publication.

