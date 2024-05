Jendouba: Arrestation d’un suspect ayant participé aux troubles

Des agents des forces de l’ordre du gouvernorat de Jendouba ont réussi à mettre la main sur l’un des responsables qui ont mis le feu au poste de la police judiciaire et à certains points de vente de boissons alcoolisées dont une cave à alcool, un hôtel et un bar dans le gouvernorat de Jendouba.

L’individu arrêté appartient à la mouvance salafiste. Ses complices se sont réfugiés à l’intérieur de la mosquée Hwaylia à Jendouba Nord.

Encore une fois, ces individus, appartenant à la mouvance salafistes, que les leaders politiques qualifient d’enfants de la Tunisie que la société doit accepter et parler avec, démontrent une fois de plus leur refus des lois de l’État qui reste, pour le moment, incapable de maitriser la situation et semble être dépassé par les évènements devant un groupe qui cherchent par tous les moyens à imposer sa loi.

