Facebook annonce son entrée en bourse à 38 dollars l’action

Comme nous l’avons annoncé il y a quelques jours (lire notre article Facebook en Bourse avec un prix unitaire entre 34 et 38$ ? ), Facebook a annoncé ce jeudi 17 Mai 2012 la mise sur le marché de plus de 421 millions d’actions au prix de 38 dollars pièce, ce qui valorise le groupe à 104 milliards de dollars maximum.

Les titres Facebook doivent commencer à s’échanger sur le marché électronique Nasdaq vendredi sous le sigle FB. Il s’agit de la plus grosse entrée en Bourse pour une valeur internet, et de la deuxième plus grosse pour une entreprise américaine tous secteurs confondus.

