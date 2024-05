En signe de protestation sur l’indifférence et la marginalisation, une grève générale a été décrétée dans la délégation de Menzel Habib dans le gouvernorat de Gabès.

Selon les protestataires, la ville de Menzel Habib est victime de marginalisation et d’indifférence de la part du gouvernement de la troïka. Parmi les slogans scandés et les revendications, l’on peut citer le droit au développement régional équitable, le droit à l’emploi et l’encouragement de l’investissement dans cette région.

