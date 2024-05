Manel Amara en robe de 1497 plumes de paon !

Manel Amara vient de finir le tournage du clip de son dernier single “Naamalek El Boukhoukhou”. Une chanson écrite par HATEM GUIZENI, composée par MANEL AMARA, arrangement MAHDI MARWEN, mixage et mastering SAMY MAATOUGUI, enregistrement STAR VOICE, production 2012.

Ce vidéo-clip sera diffusé dans quelques jours sur plusieurs chaines arabes telles que Melody, Rotana…etc.

Le tournage du clip qui a duré deux jours a eu lieu à Sousse et aux studios de Tarek Ben Amar. Tout au long du tournage, Manel a porté cinq tenues dont l’une est une robe de 1497 plumes de paon.

Concernant l’équipe du tournage Manel dit « c’est un honneur pour moi de collaborer avec des jeunes tunisiens. Ces jeunes qui ont besoin juste d’une opportunité pour montrer aux autres de quoi ils sont capables ». Rappelons que l’héros du clip est le jeune Top Model tunisien Mohamed Ben Youssef.

Par ailleurs, Manel reste discrète sur les coûts du clip. Mais, elle estime qu’elle présente du rêve au téléspectateur et que le rêve n’a pas de prix. De même, elle pense que le clip doit être évalué à sa valeur artistique et technique et non pas rationnelle.

