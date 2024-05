Création d’une bridage spéciale pour les manifestations ?

Pour lutter contre les agressions lors des manifestations et éviter les excès de violence, Sihem Ben Sedrine, militante des droits de l’Homme, a appelé ce vendredi 11 Mai 2012 à la création d’une brigade spéciale qui s’occupe des interventions lors des manifestations et dont son rôle principale sera de protéger les citoyens et les biens.

Mme Ben Sedrine a lancé cet appel lors d’un séminaire sur la réforme du secteur sécuritaire.

Par ailleurs, elle a appelé les agents des forces de l’ordre à protéger le citoyen lors des manifestations. “Les agents de l’ordre doivent comprendre que leur premier rôle est de protéger le citoyen et non de l’agresser”, a-telle indiqué.

