Facebook annonce l’ouverture de son « Facebook App Center »

Ce mercredi 9 Mai 2012, Facebook a annoncé le lancement de son App Center, un endroit permettant aux internautes de retrouver des applications sociales.

Le App Center de Facebook permet également aux développeurs d’accroître leurs présences sur Internet et leurs offre plus d’opportunités à saisir pour réaliser des ventes d’applications et être proches de leurs cibles.

Pour le moment, le App Center de Facebook est inaccessible pour le public mais sera fonctionnel dans quelques semaines selon l’annonce du réseau social numéro 1 dans le monde. Cette nouveauté sera accessible via le web, via une application iOS ainsi qu’Android.

Facebook appelle également les développeurs à se mettre dès maintenant à l’adaptation de leurs applications pour qu’elles soient incluses dès le départ. Parmi les directives de Facebook, c’est que l’application utilise l’API Facebook Login pour qu’elle soit validées.

Contrairement aux autres AppShop (Google Play, iTunes, Blackberry App World, etc.), Facebook AppCenter permet l’ajout de toutes les applications qu’elles soient conçues pour iOs, Android ou pour le Web.

