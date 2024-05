Le syndicat de base des forces de l’ordre du Kef a décidé d’intenter, mardi, une action en justice contre l’ancien ministre de l’Intérieur Farhat Rajhi.

Farhat Rajhi sera poursuivi en justice pour « son laxisme à donner des instructions afin de protéger les postes de police dans la région du Kef, en dépit des menaces d’incendie reçues les 5 et 6 février 2011« , indique le syndicat.

Une source sécuritaire de haut niveau a déclaré que le syndicat de base accuse Farhat Rajhi d’avoir manqué à son devoir professionnel, alors que la situation sécuritaire était grave.

Le syndicat impute à l’ancien ministre et à lui seul la pleine et entière responsabilité des actes d’incendie qui ont ciblé les postes de police et des dégâts occasionnés aux agents qui y travaillent, précise la même source.

J’aime ça : J’aime chargement…