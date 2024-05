Le juriste Yadh Ben Achour a été élu membre du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, indique un communiqué de l’organisation rendu public lundi 7 Mai 2012.

“Les Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont élu M. Ben Achour pour remplacer un autre tunisien, Abdelfattah Amor, décédé le 2 janvier dernier et dont le mandat courrait jusqu’au 31 décembre 2014” selon le communiqué.

M. Ben Achour briguait ce poste aux côtés de deux autres candidats, Marlon Manuel des Philippines et Ndiarne Gaye, du Sénégal.

Avocat, universitaire et expert en droit public et droit constitutionnel, Yadh Ben Achour a notamment présidé la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique. Il a également été doyen de la faculté des sciences juridiques de Tunis et membre du Conseil Constitutionnel dont il a démissionné en 1992. Il enseigne, en outre, à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman.

Le comité des droits de l’Homme est un organe composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller l’application, par les États parties, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

