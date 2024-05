Open Data: une circulaire d’application du décret-loi 40

Une circulaire d’application du décret-loi n°41 en date du 26 mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics (Open Data) a été publiée jeudi 3 mai, annonce la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Composé de 22 articles, le décret-loi sur l’Open Data définit les principes et règles régissant l’accès aux documents administratifs des organismes publics, les catégories d’informations diffusées et les procédures d’accès à l’information.

Selon les termes de ce décret-loi, toute personne physique ou morale a le droit d’accéder aux documents produits ou reçus par les services de l’administration centrale et régionale de l’Etat, des collectivités locales et les établissements et entreprises publics.

