Rapport annuel du SNJT sur la situation de la liberté de la Presse

Le rapport annuel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) sur la situation de la liberté de la presse en Tunisie en 2012, pointe du doigt les multiples agressions commises contre les journalistes.

Il s’agit d’agressions physiques et verbales ainsi que de restrictions imposées à la liberté de la presse par l’institution sécuritaire, des acteurs de la vie politique et de partisans de certains partis politiques, lit-on dans le rapport.

Présenté, jeudi, lors d’une conférence de presse tenue par la SNJT à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, le rapport souligne en substance que le secteur «affronte de nombreux obstacles nettement plus importants que ceux enregistrés sous la dictature».

Pourtant le journaliste tunisien avait bénéficié d’une marge de liberté grâce à la ferveur révolutionnaire et l’objectif était de concevoir un produit médiatique qui jette les bases d’une information libre, pluraliste et démocratique, déplore le rapport.

Le rapport met l’accent sur l’importance majeure que revêt désormais le secteur médiatique en phase post-révolution, eu égard à l’intérêt qu’il accorde aux préoccupations et aux attentes des citoyens et au rôle de régulateur des tensions sociales et politiques qu’il joue.

La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse revêt cette année une dimension particulière en raison «des tentatives répétées d’asservir le secteur de la presse et les journalistes et des attaques commises contre les médias».

Le rapport du SNJT déplore «l’absence d’une véritable volonté politique de réformer le secteur médiatique» comme en témoignent la non promulgation par la présidence de la République d’un décret portant création de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (HAICA) et la tentative du gouvernement « de mettre en cause les décrets-lois n°115 et 116 à travers l’organisation d’une consultation nationale sur le cadre juridique du secteur de la presse ».

Le rapport comporte la proposition adressée par le SNJT à la commission constitutive des droits et des libertés pour l’adoption d’une «Charte» ou d’une «Déclaration des droits humains» qui appelle à inscrire la liberté d’expression et la liberté d’accès à l’information dans la nouvelle Constitution.

J’aime ça : J’aime chargement…