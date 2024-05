Les Etats Unis déçus par la condamnation de Nabil Karoui

Suite à la condamnation de Nabil Karoui, directeur général de la chaîne Nessma, pour l’affaire de la diffusion du film Persépolis, l’ambassade des États Unis à Tunis a réagit quant à cette condamnation de 2400 dinars.

En effet, un communiqué a été publié par l’ambassade portant la signature de Gordon Gray, ambassadeur des États Unis à Tunis dont voici le texte intégral:

L’Ambassade des Etats-Unis a suivi avec beaucoup d’intérêt le procès de M. Nebil Karoui pour blasphème et je suis préoccupé et déçu par la condamnation de la diffusion de la chaine Nessma d’un film d’animation préalablement approuvé pour distribution par le gouvernement tunisien. Sa condamnation soulève de sérieuses préoccupations au sujet de la tolérance et la liberté d’expression dans la nouvelle Tunisie. Nous croyons comprendre que M. Karoui a le droit de faire appel de sa condamnation et nous espérons que cette affaire sera résolue d’une manière qui garantit la liberté d’expression : un droit humain fondamental refusé aux tunisiens durant l’ère Ben Ali.

Gordon Gray

Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique