Le président provisoire de la République Moncef Marzouki a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le rapport final de la Commission nationale d’établissement des faits sur les dépassements et abus commis au cours des évènements de la révolution.

« Ce rapport a été remis au Président Marzouki par le Président de la Commission Taoufik Bouderbela« , selon un communiqué de la Présidence de la République.

Selon M. Bouderbela, « la Commission a réussi à dresser une liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution après avoir écouté les témoignages des blessés et des familles des victimes dans les différentes régions du pays« .

La commission, a-t-il ajouté, a interrogé des responsables sécuritaires emprisonnés et d’autres en exercice sur les incendies dans les prisons et les pertes humaines qu’ils ont causés, l’objectif étant de déterminer les causes et les circonstances de ces incidents.

J’aime ça : J’aime chargement…