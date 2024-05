Un calme précaire régnait mardi après midi dans la zone de Tabii dans la ville de Ben Guerdane, après le renforcement de la sécurité et l’intervention des sages des deux « Arouches » en conflit.

Mardi matin, de violents affrontements se sont déroulés entre deux « Arouches » (Tribus), les « Touazine » et les « Rebayaa » et des maisons et des locaux de commerces ont été incendiés.

Les femmes et les enfants des « Rebayaa », ont du être évacués vers une école sous surveillance de la garde nationale, qui a essuyé des jets de pierres et a vu deux de ses véhicules endommagés.

Un grand nombre de forces de sécurité se sont interposés entre les deux « Arouches » pour éviter de nouveaux affrontements.

A l’origine du conflit, le remplacement d’un imam de l’une des mosquées dans cette zone, la semaine dernière, qui a provoqué des protestations entre deux groupes et dégénéré en affrontements.

Une personne a été atteinte par balle à la jambe et a dû être amputée à l’hôpital de Sfax.

Les affrontements ont éclaté après l’annonce, mardi matin, de la nouvelle à ses proches.

