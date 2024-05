François Hollande est crédité de 53% des intentions de vote, en baisse de un point, pour le second tour de la présidentielle, contre 47% (+1) à Nicolas Sarkozy, selon un sondage Ipsos pour France Télévisions, Radio France et « Le Monde » lundi.

Le candidat socialiste perd un point par rapport à l’enquête précédente du 22 avril, tandis que le candidat soutenu par l’UMP en gagne autant. 22% des personnes interrogées et certaines d’aller voter n’ont pas exprimé d’intention de vote.

34% des électeurs de François Bayrou au 1er tour voteraient Hollande, 40% Sarkozy, 26% n’ont pas exprimé d’intention de vote si celui-ci avait lieu ce dimanche, selon cette enquête.

14% des électeurs de Marine Le Pen se reporteraient sur Hollande, 54% sur Sarkozy, tandis que 32% n’ont pas exprimé d’intention de vote.

80% de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon voteraient Hollande, 3% pour Sarkozy et 17% n’ont pas exprimé d’intention de vote.

90% de ceux qui déclarent avoir l’intention de voter Hollande se disent certains de leur choix, ce qui est également le cas de 90% des électeurs choisissant le vote Sarkozy.

Le sondage a été réalisé par téléphone les 27 et 28 avril auprès d’un échantillon de 988 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

