Un milliardaire commande la construction d’un Titanic II

Un milliardaire australien, Clive Palmer, a dévoilé lundi un projet pour la construction en Chine d’une réplique moderne du Titanic. Le premier voyage entre l’Angleterre et New York est prévu en 2016.

Clive Palmer, qui a fait fortune dans l’industrie minière, a passé commande au constructeur naval chinois CSC Jinling Shipyard.

Le cahier des charges stipule que le Titanic II respectera au centimètre le gabarit de l’original, un monstre réputé insubmersible qui a fait naufrage lors de son voyage inaugural dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg dans l’Atlantique nord.

Avec 840 cabines et 9 ponts, “il sera à tout égard aussi luxueux que le Titanic, mais il sera évidemment doté de la dernière technologie et des systèmes de sécurité et de navigation modernes”, a expliqué l’industriel dans un communiqué.

“Titanic II naviguera dans l’hémisphère nord et son voyage inaugural d’Angleterre vers l’Amérique du Nord est prévu pour la fin 2016”, a-t-il précisé. La Marine chinoise à été invitée à escorter le transatlantique à cette occasion.

Cette annonce survient au terme des célébrations du centenaire de la catastrophe. Construit dans les chantiers navals de Belfast, le Titanic a coulé en trois heures, faisant environ 1500 morts. Son épave repose par 3800 mètres de fond.

Selon Clive Palmer, le nouveau navire est un hommage à l’équipage du Titanic. “Ces gens ont fait un travail qui force toujours l’admiration plus de 100 ans après et nous voulons que cet esprit se perpétue pour 100 années de plus”, a-t-il dit.

Propriété de la compagnie White Star Line, le Titanic était le plus grand paquebot de son époque. Clive Palmer a créé sa propre compagnie, la Blue Star Line.

