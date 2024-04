Tunisie: Deux manifestations à Tunis à l’occasion du 1er Mai

Deux manifestations ont été autorisées à Tunis à l’occasion de la fête du travail prévue, mardi, 1er mai, annonce, samedi, le ministère de l’intérieur.

“La première manifestation sera organisée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à l’avenue Habib Bourguiba, alors que la deuxième aura lieu à l’avenue Mohamed V à l’initiative de l’Union des travailleurs Tunisiens (UTT)”, précise la même source dans un communiqué.

“Ces autorisations interviennent après accord avec les deux organisations syndicales concernant l’horaire et les itinéraires des deux manifestations”, ajoute le ministère de l’intérieur.

“Les deux organisations et les participants à ces deux marches sont appelés à respecter les itinéraires et les horaires fixés. Ils doivent, également, s’engager à respecter la Loi, à ne pas gêner la fluidité de la circulation et les activités commerciales et à préserver les biens publics et privés”.

“Les forces de sécurité seront présentes à ces deux marches pour protéger les manifestants, préserver la sécurité et l’ordre public et sauvegarder le caractère festif de l’événement”.

Le ministère de l’intérieur invite les journalistes à “porter des dossards et à s’adresser aux cadres sécuritaires mobilisés sur les lieux pour faciliter leur travail”.

Le Conseil des ministres avait amendé, le 11 avril courant, la décision portant interdiction de manifester à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis en autorisant l’organisation de marches et manifestations sur cette avenue conformément aux dispositions réglementaires et sécuritaires.

Le Conseil des ministres avait décidé, également, la mise en place d’une commission indépendante pour enquêter sur les circonstances des incidents survenus, le 9 avril courant, à l’avenue Habib Bourguiba.

