On croirait que c’est au Mexique ou en Argentine mais c’est tout à fait de l’autre coté, ça se passe en Russie, plus précisément à Moscou. Moscou est une ville qui accueille un très grand nombre de miliardaires (en 2008, elle accueillait le plus grand nombre), de l’autre coté, certains Moscovites demeurent à l’écart de cette mutation et vivent dans la plus grande pauvreté.

Partager : Twitter

Facebook