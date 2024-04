Appel pour manifester pour une date précise des élections

Bien que plusieurs témoignent que les élections du 23 octobre 2012 étaient transparentes et démocratiques, elles auraient pu se passer d’une meilleure façon surtout que plusieurs dépassements ont été enregistrés, notamment un double vote comme l’indiquaient les archives des e-mails de Hamadi Jebali divulguées par le collectif Anonymous.

Il y a deux semaines, le chef du gouvernement, Hamadi Jebali, a déclaré que les prochaines élections auront lieu entre le 20 mars et juin 2013. Cependant, aucune date précise n’a été fixée et le silence de la coalition au pouvoir (Ennahdha, CPR et Ettakatol) ne contribue pas à débloquer la situation et le malaise des tunisiens.

Dans le but d’avoir une réponse claire et précise, un appel à un rassemblement a été émis pour demander à l’Assemblée Constituante et le gouvernement de fixer une date, et ce, jeudi 26 avril 2012 devant le siège de l’Assemblée Nationale Constituante au Bardo à 17h00.

L’appel a commencé à fleurir sur les réseaux sociaux avec comme mot d’ordre « Le peuple exige une date pour les élections ».

Comme pour l’appel du 1er Mai, plusieurs slogans sont prévus dont certains contre la baisse du pouvoir d’achat, l’indépendance des médias et le dossier des martyrs et des blessés de la Révolution…

Une date fixe pour les prochaines élections permettra, entre autres, de remettre en activité l’Instance électorale pour continuer l’organisation et l’établissement des listes des votants et la logistique nécessaire pour leur bon déroulement.

