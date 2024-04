Les employés de la Télévision Tunisienne en sit-in ouvert

Le personnel de la télévision nationale a décidé d’entamer, mardi, un sit-in ouvert devant le siège de leur établissement.

Cette décision intervient suite au refus par le personnel de la télévision du délai-butoir accordé aux sit-inneurs, en premier temps (48h00) puis (24h00) (mercredi à 14h00) avant de procéder à la levée du sit-in organisé devant le siège de la télévision. Le personnel de la télévision a demandé la levée immédiate du sit-in.

Des concertations ont eu lieu entre les syndicats de la télévision nationale et le syndicat général de la culture et de l’information d’une part, et le procureur de la République accompagné du directeur de la sécurité publique, d’autre part.

Le personnel de la télévision dénonce le laxisme affiché à l’égard des sit-inneurs, refusant le délai proposé par le ministère public pour la levée du sit-in, a indiqué Mohamed Saïdi, secrétaire général du syndicat de base du personnel de la télévision nationale.

Le procureur de la République avait auparavant informé le personnel de la télévision du « caractère légal » du sit-in observé depuis 50 jours, a-t-il précisé.

Le personnel de la télévision s’est installé en plein milieu de la route face au siège de la télévision, avant de scander des slogans, tels que : « Nous nous sacrifions pour la chaîne nationale par notre âme et par notre sang« , réitérant l’expression « Dégage« .

Un important dispositif sécuritaire a été déployé devant le siège de la télévision nationale, afin d’éviter de nouveaux affrontements entre le personnel de la télévision et les sit-inneurs.

J’aime ça : J’aime chargement…