La 11e session de la Commission mixte Tuniso-indienne s’est tenue, mardi, à New Delhi.

Co-présidée par MM. Hédi Ben Abbès, Secrétaire d’Etat aux Affaires américaines et asiatiques et M. E. Ahamed, Vice-ministre indien des Affaires étrangères, cette session a été couronnée par la signature du procès-verbal de la rencontre et d’un accord de coopération entre la radio Tunisienne et la radio Indienne.

Cette session a permis de mettre l’accent sur l’engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale en accordant la priorité aux domaines d’intérêt commun dont les technologies de l’information et de la communication, les sciences et la technologie, l’investissement et le tourisme.

A cette occasion, M. Ben Abbès s’est félicité des excellentes relations d’amitié et de coopération établies entre la Tunisie et l’Inde dans plusieurs domaines.

Il a, également, mis l’accent sur les multiples défis socio-économiques auxquels fait face la Tunisie en cette phase transitoire.

Pour sa part, M. Ahamed a rendu hommage à la Tunisie pour sa transition pacifique et sa réussite à organiser des élections libres et transparentes, formant le souhait de voir la Tunisie continuer sur la voix de la démocratie.

En marge de cette session, M. Ben Abbès a eu un entretien avec son homologue indien.

Cet entretien a permis d’examiner les perspectives de la coopération tuniso-indienne et de passer en revue l’ensemble des questions d’intérêt commun au plan régional et international.

