Dans une déclaration de Khaled Tarrouche, porte-parole du ministère de l’Intérieur a indiqué aujourd’hui que suite à la violence qui a eu lieu devant le siège de l’établissement de la Télévision Tunisienne, le ministère a pris la décision d’intervenir pour mettre fin au sit-in qui dure depuis déjà plusieurs semaines.

Cependant, M. Tarrouche a précisé que le ministère de l’Intérieur a adressé une demande au ministère public pour avoir l’autorisation d’intervenir afin de lever le sit-in qui n’a plus raison d’être et qui menace la sécurité des employés de l’établissement public et des manifestants.

Rappelons que les sit-ineurs ont tenté aujourd’hui, lundi 23 avril 2012, de pénétrer de force au siège de l’établissement après qu’ils aient scandé plusieurs slogans contre les employés de l’établissement et avoir placé des pancartes sur lesquelles ont peut voir « En vente ».

Des projectiles ont également été lancés contre les employés de l’établissement de la télévision et une équipe de maintenance a été agressé après que cette dernière ait tenté de nettoyer les murs de l’établissement des slogans inscrits dessus.

