Ben Ali et Leila Trabelsi bientôt de retour en Tunisie

Un coup de bluff comme dit-on au Poker ou une réalité ? Ben Ali, Leila Trabelsi et leur enfants seraient bientôt en Tunisie ! Ainsi titrait l’hebdomadaire arabophone « Haqayiq » (Les vérités) dans son édition du vendredi 20 avril 2012.

En effet, l’hebdomadaire indique que des négociations entre les autorités tunisiennes et saoudiennes auraient abouti. De même, l’ancien président aurait fait part de ses souhaits de rentrer au bled à quelques conditions. Il aurait demandé de bénéficier d’un procès équitable et surtout non politique ainsi qu’une garantie pour ne pas l’emprisonner dès son atterrissage.

Au bout de 15 mois d’asile en Arabie Saoudite, Ben Ali serait-il fatigué par sa nouvelle vie pour être prêt à rentrer en Tunisie de plein gré ou serait-ce encore une intox ou même une fuite pour appréhender les tunisiens quant à un éventuel projet ?

Après la lettre d’excuse de Belhassen Trabelsi dans laquelle il exprime sa volonté de rentrer en Tunisie, c’est maintenant le tour de Ben Ali de manifester sa volonté de revenir de l’Arabie Saoudite, la famille se regroupera-t-elle de nouveau en Tunisie ? Sakher El Materi, qui gère un restaurant à Doha (Qatar), fera-t-il partie du groupe ?

