Tunisie: Le gouvernement crée un fonds pour le mariage

Le ministre des Affaires religieuses, Noureddine Khademi, a annoncé lors d’une conférence de presse la création d’un fonds pour le mariage, et ce, à cause de la nette croissance du célibat et la réticence des jeunes à l’égard du mariage qui pousse le gouvernement à prendre les choses en main. “Le célibat en nette croissance et la réticence des jeunes à l’égard du mariage font que nous devons prendre les choses en main car selon les us et coutumes on est censé se marier tôt”, a-t-il déclaré.

D’autre part, M. Khademi a souligné que les droits des minorités religieuses sont garantis sur la base du principe de citoyenneté qui consacre l’égalité de tous dans les droits et les devoirs, dans une allusion aux agressions commises récemment contre des institutions religieuses chrétiennes et juives.

Il a passé en revue les réalisations accomplies par le ministère, s’agissant notamment de la régularisation de la situation des prédicateurs recrutés au début de 2011, ainsi que des cadres religieux. Il s’agit également de l’évaluation des structures du pèlerinage et de la Omra (petit pèlerinage) de manière à éviter les lacunes enregistrées dans le passé. “Le secteur religieux a été longtemps marginalisé et n’a pas été épargné par la corruption”, a-t-il estimé.

