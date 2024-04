Combien touchent les députés à l’Assemblée Constituante?

Elus le 23 octobre 2011, les députés de l’Assemblée Nationale Constituante gardent toujours quelques secrets qu’ils évitent de discuter sur les plateaux des médias laissant le flou planer, dont la rémunération financière qu’ils touchent ainsi que les avantages dont ils bénéficient grâce à leurs postes.

Certains déclarent que la rémunération mensuelle est de 2000 dinars avec une prime de logement avoisinant les 600 dinars mais réellement, les députés touchent, chacun, 2700 dinars par mois en plus de deux primes, une pour le logement et une deuxième pour les déplacements dans les régions, selon Héla Hammi députée d’Ennahdha à la Constituante. Quant au montant exact de ces deux primes, Mme Hammi s’est abstenue d’en dire plus sur les ondes de la radio Express Fm.

Des précisions sont toujours les bienvenues pour éclaircir nos lanternes surtout que plusieurs s’absentent des séances plénières ou ne prennent la parole que rarement.

