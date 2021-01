La fillette pleurant au milieu des morts remporte un Pulitzer

Ce prix, dans la catégorie photographie breaking news, récompense la photo déchirante d’une fillette pleurant de peur, après un attentat suicide à Kaboul, a précisé le jury. C’est la première fois que l’AFP remporte un prix Pulitzer.

Une simple photo, fascinante, dont on se souvient longtemps, a déclaré lors d’une conférence de presse le responsable du prix, Sig Gissler.

Dans un message de félicitations, le PDG de l’Agence France-Presse, Emmanuel Hoog, a estimé que le prix Pulitzer qui honore cette année l’un des plus courageux et brillants journaliste-photographes de l’AFP, Massoud Hossaini, montre combien notre exigence de qualité et d’engagement couvre et doit couvrir toutes les disciplines du talent journalistique d’aujourd’hui. Bravo et félicitations à Massoud Hossaini.

Massoud Hossaini, 30 ans, photographe du bureau de l’AFP dans la capitale afghane, y couvrait une procession chiite le 6 décembre dernier lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser.

“Je couvrais les célébrations de l’Achoura, au cours desquelles des hommes se flagellent avec des chaînes (terminées par des lames), quand soudain il y a eu une énorme explosion”, avait à l’époque raconté le photographe.

Partager : Twitter

Facebook